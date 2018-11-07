كارتيرون وعاشور في المؤتمر الصحفي للقاء الترجي

يحضر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق، غدًا، الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.





ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب رادس الذي يستضيف المباراة.





ويتحدث كارتيرون وعاشور عن الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة والرد على أسئلة الإعلاميين الخاصة بمباراة النهائي.



