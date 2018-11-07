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كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع كوليبالي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:04 م
كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع كوليبالي
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أحمد جمال
 

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الثاني في تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي.


وتحدث كارتيرون مع كوليبالي لعدة دقائق قبل المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس، مساء اليوم.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره، الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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