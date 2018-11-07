كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع كوليبالي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الثاني في تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي.





وتحدث كارتيرون مع كوليبالي لعدة دقائق قبل المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس، مساء اليوم.



