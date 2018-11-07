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شوقي غريب يكشف تفاصيل انضمام رمضان صبحى لمعسكر المنتخب الأولمبي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:55 م
شوقي غريب يكشف تفاصيل انضمام رمضان صبحى لمعسكر المنتخب الأولمبي
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محمد الصو
 

أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، بانه تم الاستقرار على انضمام رمضان صبحى لقائمة المنتخب الاولمبي ، بعدما تم التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الاول بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى ".


وأوضح غريب، في تصريحات لبرنامج" شوت مع حتحوت "الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7 :" ان اللاعب سينضم للمعسكر المنتخب يوم 12 من الشهر الجاري بعد خوض مباراة فريقه امام وست هام".


وواصل:" ان رمضان صبحى وعدني بالاستمرار مع المنتخب لحين الوصول لأولمبياد طوكيو 2020".


وأضاف :"ان اللاعب تم استدعاءه بعد موافقه ناديه الانجيلزى على تواجده في مباراتى تونس والجزائر ، ورحب بالانضمام لصفوف المنتخب".

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