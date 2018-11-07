شوقي غريب يكشف تفاصيل انضمام رمضان صبحى لمعسكر المنتخب الأولمبي

أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، بانه تم الاستقرار على انضمام رمضان صبحى لقائمة المنتخب الاولمبي ، بعدما تم التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الاول بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى ".





وأوضح غريب، في تصريحات لبرنامج" شوت مع حتحوت "الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7 :" ان اللاعب سينضم للمعسكر المنتخب يوم 12 من الشهر الجاري بعد خوض مباراة فريقه امام وست هام".



