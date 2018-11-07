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بعد انتقادها.. النحاتة الشابة: محمد صلاح هاتفني وطلب مني إعداد تمثال آخر لوضعه في منزله

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:52 م
بعد انتقادها.. النحاتة الشابة: محمد صلاح هاتفني وطلب مني إعداد تمثال آخر لوضعه في منزله
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كساب أحمد
 
قالت مي عبد الله، النحاتة الشابة، إن اللاعب الدولي محمد صلاح اتصل بها بعد انتقادها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعدادها تمثال له، وطالبها بعدم الاهتمام بالانتقادات السلبية، وأخبرها بأن شغلها جيد.

وتابعت النحاتة الشابة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن صلاح طلب منها إعداد تمثال آخر له لوضعه في منزله، معقبة: "قالي عايز تمثال جديد، بس ما تكونيش مستعجلة زي المرة اللي فاتت، كنت هموت من الفرحة وأنا بكلمه". 

وأضافت أن فكرة المعرض الخاص بها تتمحور حول مشروع التخرج الخاص بها، معقبة: "أول حاجة هعملها الفترة القادمة تمثال محمد صلاح". 
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