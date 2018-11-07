مسؤولة أمريكية: لا بد من التصدي لأنشطة إيران في المنطقة بحزم
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:04 موكالات
دعت مسؤولة أمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى التصدي إلى أنشطة إيران في المنطقة.
وخلال مشاركتها في منتدى عمان الأمني، اليوم الأربعاء، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا تومسون: "يجب التصدي لأنشطة إيران في المنطقة بحزم".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية، سعت لتعزيز قوتها الأمنية في الشرق الأوسط، خاصةً بعد التداعيات الأخيرة في الملف النووي الإيراني، وتوتر الأوضاع في سوريا.
وجاء ذلك غداة انطلاق أعمال منتدى عمان الأمني اليوم الأربعاء في دورته 12، بمشاركة 39 دولة.
وخلال مشاركتها في منتدى عمان الأمني، اليوم الأربعاء، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا تومسون: "يجب التصدي لأنشطة إيران في المنطقة بحزم".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية، سعت لتعزيز قوتها الأمنية في الشرق الأوسط، خاصةً بعد التداعيات الأخيرة في الملف النووي الإيراني، وتوتر الأوضاع في سوريا.
وجاء ذلك غداة انطلاق أعمال منتدى عمان الأمني اليوم الأربعاء في دورته 12، بمشاركة 39 دولة.
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