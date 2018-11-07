إجراءات أمنية مشددة في تونس لتأمين لقاء الأهلي والترجي

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن وزارة الداخلية التونسية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع قد اتخذت كل الاجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي مساء الجمعة على ملعب "رادس".





واشارت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية وفقًا لمصادرها الخاصة أن قرابة 12 ألف فرد من قوات الأمن و4 آلاف جندي تم تكليفهم لتأمين مباراة الاهلي والترجي والخروج بها إلي بر الأمان، خاصة وأن الأجواء مشحونة ومتوترة بين الطرفين بسبب أحداث مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي 3-1.





وأكدت الصحيفة التونسية أن مصدرها في وزارة الداخلية يوجه رسالة اطمئنان للجماهير وخاصة جمهور الأهلي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان حسن سير المباراة.



