"إدريس": الدولة وفرت 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

قال الدكتور علي إدريس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا هام جدًا، لأنها تساهم في تقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.



وتابع "الخبير الاقتصادي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن أكبر تحدي كان يواجه المشروعات الصغير توفير التمويل اللازم، فوفرت الدولة 200 مليار جنيه بنسبة فائدة لا تتجاوز الـ5% لتمويل هذه المشروعات.



ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يتبع وزارة الصناعة، وهناك حاجة لاستقلالية الجهاز بشكل أكبر، لأن هذا يتيح له الحصول على منح دولية بشكل أكبر.



