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شادي محمد: جيل الأهلي في 2006 كان مرعبا.. وغياب أزارو لن يؤثر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:03 م
شادي محمد: جيل الأهلي في 2006 كان مرعبا.. وغياب أزارو لن يؤثر
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علاء خليف
 

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أن الجيل الذي حقق بطولة 2006، كان مصدر رعب لكل فرق أفريقيا.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة إنرجي: "قبل مباراة العودة أمام الصفاقسي التونسي، عام 2006، الجميع كان محبط بسبب التعادل في مباراة الذهاب".


وأضاف: "الأهلي دائما يستغل الضغط لصالحه في المباريات الكبيرة، فهذه المباراة كان يغيب عنها نجوم تهز مستوى أي فريق، فكان يغيب عنا محمد بركات وعماد النحاس ومحمد شوقي، وعلى دكة البدلاء كان يتواجد إسلام الشاطر وعماد متعب".


وأوضح: "غياب أزارو لن يؤثر على الفريق في المباراة والفريق يملك أكثر من بديل، وسيقدموا أداء أقوى من أي مباراة سابقة".

المزيد عن: كورة شادي محمد رياضة تونس الصفاقسي الاهلي أزارو
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