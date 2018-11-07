المنتخب الوطني يتوجه الأثنين لبرج العرب ومؤتمر صحفي لأجيري

يتوجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، إلى الإسكندرية صباح يوم الإثنين المقبل من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.





ويتجمع اللاعبين داخل مقر الجبلاية صباح الإثنين، قبل التحرك على أن يلتحق بهم بعض اللاعبين المرتبطين بمباريات، اليوم التالي للمعسكر.



