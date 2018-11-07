المنتخب الوطني يتوجه الأثنين لبرج العرب ومؤتمر صحفي لأجيري
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:01 ممحمد الصو
يتوجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، إلى الإسكندرية صباح يوم الإثنين المقبل من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.
ويتجمع اللاعبين داخل مقر الجبلاية صباح الإثنين، قبل التحرك على أن يلتحق بهم بعض اللاعبين المرتبطين بمباريات، اليوم التالي للمعسكر.
ومن المقرر أن يعقد أجيري، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية، للحديث عن مباراة تونس بتصفيات إمم إفريقيا.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، يوم 16 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.