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قائد الأهلي السابق : دخلة جماهير الصفاقسي ضد "أبو تريكة" حسمت لقب 2006

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:58 م
قائد الأهلي السابق : دخلة جماهير الصفاقسي ضد أبو تريكة حسمت لقب 2006
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علاء خليف
 

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، هو حرب بين الجماهير وداللاعبين يفصلون نفسهم نهائيا عن هذه المهاترات قبل المباريات الكبيرة.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "مع نزول لاعبي الأهلي إلى أرض ملعب رادس عام 2006 في المباراة النهائية أمام الصفاقسي ووجدنا دخلة الجماهير عبارة عن صورة لمحمد أبو تريكة وهو راكع أمام لاعبي الصفاقسي، قررنا وقتها الرد عليهم بالنتيجة".


وتابع: "أنا شعرت بسعادة بالرد عليهم من خلال الفوز بالبطولة التي كانوا يحتفلون بها قبل نهاية المباراة بدقائق، ويشاء القدر أن يكون أبو تريكه نفسه هو صاحب هدف الفوز".

المزيد عن: كورة شادي محمد رياضة تريكة الصفاقسي الأهلي افريقيا
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