قائد الأهلي السابق : دخلة جماهير الصفاقسي ضد "أبو تريكة" حسمت لقب 2006

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، هو حرب بين الجماهير وداللاعبين يفصلون نفسهم نهائيا عن هذه المهاترات قبل المباريات الكبيرة.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "مع نزول لاعبي الأهلي إلى أرض ملعب رادس عام 2006 في المباراة النهائية أمام الصفاقسي ووجدنا دخلة الجماهير عبارة عن صورة لمحمد أبو تريكة وهو راكع أمام لاعبي الصفاقسي، قررنا وقتها الرد عليهم بالنتيجة".



