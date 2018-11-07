ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العثور على مقبرة جماعية جديدة في الموصل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:49 م
العثور على مقبرة جماعية جديدة في الموصل
مقبرة جماعية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية في الموصل، تضم رفات أكثر من 30 شخصا، بينهم مرشحون للانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 2014.

 

وقال النقيب في الجيش كريم العبيدي، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن "قوة من الشرطة والجيش عثرت على مقبرة جماعية في منطقة بادوش شمال غربي الموصل (مركز محافظة نينوى)، بناء على بلاغ من شهود عيان".

 

وأضاف أن "قوات الأمن عثرت داخل المقبرة على رفات أكثر من 30 ضحية".

 

وأشار العبيدي إلى أنه "تم التعرف على رفات عدد من الضحايا، وهم مرشحون سابقون للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، حيث تم اختطافهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على الموصل في يونيو 2014".

 

وكان تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد وثق أمس الثلاثاء وجود 202 مقبرة جماعية، وكان العدد الأكبر من تلك المقابر في محافظة نينوى وعددها 95، تليها محافظات كركوك بـ37 مقبرة، وصلاح الدين بـ36 مقبرة، والأنبار بـ24 مقبرة. تضم رفات الآلاف من الضحايا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في العراق بين يونيو2014، وديسمبر2017.

 

المزيد عن: مقبرة جماعية جديدة مقبرة جماعية الموصل العراق السلطات العراقية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 4:20:17 PM