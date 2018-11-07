ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"أوكاسيو كورتيس".. أصغر مرشحة في تاريخ الكونجرس الأمريكي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:37 م
أوكاسيو كورتيس.. أصغر مرشحة في تاريخ الكونجرس الأمريكي
أوكاسيو كورتيس
طباعة
وكالات
 

أصبحت الشابة، ألكسندرية أوكاسيو – كورتيس، البالغة 29 من عمرها، أصغر عضو في الكونجرس الأمريكي، هازمة بذلك المرشح الجمهوري، أنتوني باباس بنسبة أصوات أكثر من 50 في المئة.

 

ورشحت أوكاسيو — كورتيس، من حي برونكس في نيويورك وتطلق على نفسها اشتراكية ديمقراطية. وتدافع عن نظام التأمين الصحي بأسعار معقولة، ودورات مجانية للقبول في الجامعات، فضلاً عن تخفيف مراقبة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. ودعم اتجهاتها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

 

وأوكاسيو كورتيس هي ابنة نيويوركر وبورتوريكية، وعندما كانت طالبة، كانت رئيسة منظمة طلاب جامعات أمريكا اللاتينية، كما عملت ثلاثة أشهر في أفريقيا، وكذلك عملت في مجال التعليم وأسست دار نشر للأطفال في برونكس.

 

وشاركت أوكاسيو كورتيس في عام 2016، في الاحتجاجات على بناء خط أنابيب النفط "داكوتا أكسس" في ميشيغان، وعمل في مكتب السيناتور إدوارد كينيدي ونظم الحملة الانتخابية بيرني ساندرز للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

 

وفازت في صيف هذا العام، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتجاوزت جوزيف كراولي، وهو سياسي من ذوي الخبرة، حيث كان نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب لمدة 19 عاماً.

 

وشرحت الفتاة سبب نجاحها من خلال أن 70 في المئة من سكان حيها "ليسوا من البيض" ، فنصف سكان برونكس هم مهاجرون، ولم يكن لديهم ممثل في الكونغرس من قبل.

 

المزيد عن: تاريخ الكونجرس الأمريكي امريكا الكونجرس الأمريكي أوكاسيو كورتيس أصغر مرشحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 2:50:01 PM