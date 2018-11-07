أبوتريكة "ملك" نهائيات دوري أبطال إفريقيا.. 16 ضحية وكفى

يحتفل اليوم الأربعاء محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده الأربعين، حيث أنه من مواليد 7 نوفمبر لعام 1978، في قرية "ناهيا" بالجيزة.





ويعد "تريكة" واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، صال وجال وأمتع الجمهور بمهاراته وأهدافه الحاسمة، وأحرز العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية خلال مسيرته الكروية مع الأهلي ومنتخب مصر.





انضم محمد أبوتريكة للنادي الأهلي عام 2003 قادمًا من الترسانة، ولعب مع المارد الأحمر 287 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسجل 126 هدفًا ( 79 في الدوري – 9 بكأس مصر – 2 في السوبر المحلي – 32 في بطولات أفريقيا – 4 أهداف بكأس العالم للأندية).









وحصد محمد أبوتريكة مع الأهلي علي لقب بطولة الدوري 7 مواسم، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات، والسوبر الإفريقي 4 مرات، كما حصل مع المارد الأحمر على برونزية كأس العالم 2006، وفاز مع منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا مرتين عامي 2006، 2008.





ونظرًا لتزامن عيد ميلاد "أبوتريكة" هذا العام مع انتظار الأهلاوية التتويج باللقب التاسع ببطولة دوري أبطال إفريقيا حال تخطي عقبة الترجي التونسي مساء الجمعة القادمة، قررنا أن نُلقي الضوء على ما أبرز ما قدمه "تريكة" مع المارد الأحمر في البطولة القارية وخاصة المباريات النهائية للبطولة:-





- لعب محمد أبوتريكة 90 مباراة في البطولات الإفريقية المختلفة، وسجل 32 هدفًا يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي أفريقيًا خلف الاسطورة محمود الخطيب المُتصدر بـ37 هدف.





- أول مباراة لـ"أبوتريكة" مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كانت ضد فيلا الاوغندي في دور الـ32 للبطولة عام 2005 وانتهت بفوز المارد الأحمر 6-0 وسجل "تريكة" هدفين.





- أبوتريكة هو "هداف" الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 31 هدفًا.





- سجل أبوتريكة أهدافه مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في شباك 16 فريقًا، خلال 26 مباراة، ويعتبر الزمالك واسيك الإيفواري أكثر الأندية استقبالا للأهداف من "تريكة" بالبطولة الإفريقية وسجل 4 أهداف في شباك كل منهما.





- خاض محمد أبوتريكة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي 6 مرات أعوام (2005، 2006، 2007، 2008، 2012، 2013)، بواقع 12 مباراة.





- سجل محمد أبوتريكة مع الأهلي 5 أهداف في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليصبح الهداف التاريخي للأحمر في نهائي البطولة الإفريقية.





- أبوتريكة أكثر لاعبي إفريقيا تسجيلًا للأهداف في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بـ5 أهداف متساويًا مع الثنائي الكونغولي بيير موكيندي لاعب كوتوكو السابق، والكاميروني جيان أونجيني لاعب كانون ياوندي.





- حصل محمد أبوتريكة على لقب هداف دوري أبطال إفريقيا عام 2006 بعدما سجل 8 أهداف





- هدف أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 الأشهر في مسيرته الكروية خاصة وأنه كان سببًا في تتويج المارد الأحمر بلقب البطولة القارية.





- سجل أبوتريكة "هاتريك" وحيد خلال مشواره مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كان في شباك الملعب المالي عام 2012، بينما سجل 3 ثنائيات أمام شبيبة القبائل، والبن الإثيوبي، وفيلا الأوغندي.





- حصد "أبوتريكة" لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات مع الأهلي.





وإليكم ضحايا محمد أبوتريكة في بطولة دوري أبطال إفريقيا





1. الزمالك .. 4 أهداف





2. أسيك .. 4 أهداف





3. الصفاقسي .. 3 أهداف





4. استاد مالي .. 3 أهداف





5. فيلا الأوغندي .. هدفان





6. شبيبة القبائل..هدفان





7.الترجي .. هدفان





8. البن الاثيوبي .. هدفان





9. أورلاندو بايرتس .. هدفان





10. النجم الساحلي .. هدف





11. رينسمينتو الغيني .. هدف





12. كوتوكو .. هدف





13. صن داونز .. هدف





14. ديناموز هراري..هدف





15. هارتلاند .. هدف





16. القطن الكاميروني .. هدف



