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سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في مواجهات بشرق الحديدة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:23 م
سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في مواجهات بشرق الحديدة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تمكنت قوات ألوية العمالقة، اليوم الأربعاء، من دحر مليشيا الحوثي في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليمنية، وحررت مجمع مصانع هناك.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" أن ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة مع مسلحي مليشيات الحوثي في أحياء شرق المدينة وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح واستهدفت عددا من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني، ولقي العشرات منهم مصرعهم.

 

وأشارت الوكالة إلى استمرار تقدم قوات ألوية العمالقة نحو وسط مدينة الحديدة بدعم وإسناد قوات التحالف العربي، وعلى رأسها القوات المسلحة الإماراتية، لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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