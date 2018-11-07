سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في مواجهات بشرق الحديدة

تمكنت قوات ألوية العمالقة، اليوم الأربعاء، من دحر مليشيا الحوثي في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليمنية، وحررت مجمع مصانع هناك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" أن ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة مع مسلحي مليشيات الحوثي في أحياء شرق المدينة وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح واستهدفت عددا من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني، ولقي العشرات منهم مصرعهم.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تقدم قوات ألوية العمالقة نحو وسط مدينة الحديدة بدعم وإسناد قوات التحالف العربي، وعلى رأسها القوات المسلحة الإماراتية، لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.