الزمالك يفاوض "فييرا"

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت للاستفسار منه عن موقف محمد فييرا لاعب الفريق البترولي والذي ظهر بمستوى مميز في الفترة الماضية.

واقتصر الحديث على الجوانب الإيجابية والسلبية الخاصة باللاعب والاستفسار عن بعض الأمور الفنية به دون أن يقوم مسئولو الزمالك باتخاذ خطوات رسمية في طريق المفاوضات والتحدث بشكل رسمي للحصول على خدماته.



