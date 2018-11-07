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الزمالك يفاوض "فييرا"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:12 م
الزمالك يفاوض فييرا
فييرا
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هاني عصام
 
تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت للاستفسار منه عن موقف محمد فييرا لاعب الفريق البترولي والذي ظهر بمستوى مميز في الفترة الماضية.

واقتصر الحديث على الجوانب الإيجابية والسلبية الخاصة باللاعب والاستفسار عن بعض الأمور الفنية به دون أن يقوم مسئولو الزمالك باتخاذ خطوات رسمية في طريق المفاوضات والتحدث بشكل رسمي للحصول على خدماته.

وظهر فييرا بشكل طيب مع بتروجت منذ بداية الموسم ويعبتر من أهم اللاعبين بين صفوف النادي البترولي.
المزيد عن: محمد فييرا بتروجت الزمالك الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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