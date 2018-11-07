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غدًا.. حفل إنشاد ديني لـ عايدة الأيوبي وفرقة "نور النبي" بالساقية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:54 م
غدًا.. حفل إنشاد ديني لـ عايدة الأيوبي وفرقة نور النبي بالساقية
بوستر الحفل
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الفجر الفنى
 
تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي حفلا للإنشاد الديني للمطربة عايدة الأيوبي، بمشاركة فرقة "نور النبي"، غدا الخميس على خشبة مسرح قاعة النهر.

وتشدو عايدة فى الحفل مجموعة من الأغانى والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التى قدمتها مؤخرا بعد عودتها للساحة الغنائية، ومنها "صلى الله على محمد" و"قسما بنور المصطفى" و"خير البرية"، كما تقدم فرقة "نور النبي" في الحفل باقة من الأناشيد الدينية والصوفية الخاصة بها.



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