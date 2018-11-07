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مصادر: مليشيا الحوثي الإيرانية تتدرع بالمدنيين في الحديدة للعب على الورقة الإنسانية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:47 م
مصادر: مليشيا الحوثي الإيرانية تتدرع بالمدنيين في الحديدة للعب على الورقة الإنسانية
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الفجر
 
لجأت مليشيا الحوثي إلى الاحتماء الأعيان المدينة في مدينة الحديدة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا اقتحمت عددا من المنازل في المدينة ومنعت ساكنيها من مغادرتها.

وأضافت المصادر أن المليشيا نصبت مضادات طيران في أسطح بعض المنازل في المدينة.

وأكدت المصادر، أن المليشيا تحاول، من وراء هذه الخطوات، اللعب على الملف الإنساني.

إلى ذلك، اقتحمت المليشيا، أمس، مستشفى 22 مايو في المدينة رغم وجود عدد كبير من الأطباء والمرضى.

وقالت مصادر طبية إن المليشيا منعت الأطباء والمرضى من مغادرة المستشفى قبل أن يعتلي مسلحوها السطح ويتمركزا فيه.

وأضاف المصادر أن أطباء من الجنسية المصرية والهندية مازالوا محتجزين في المستشفى.

ولجأت المليشيا إلى التدرع بالأعيان المدنية بعد فضلت قوات المقاومة الالتفاف لتطويق المدينة وعدم اقتحامها بشكل مباشر تفاديا للخسائر في أوساط المدنيين.
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