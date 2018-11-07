"الطيب" يوجه جامعة الأزهر بالبدء فورا في إجراءات إنشاء كوبري لعبور المشاة

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، توجيهات للمسؤولين في جامعة الأزهر للبدء فورا في إجراءات إنشاء كوبرى لعبور المشاة عبر طريق النصر لتسهيل وصول طلاب جامعة الأزهر في أمان إلى كلياتهم، وتلافي الحوادث المرورية المؤسفة والمؤلمة التي وقعت في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها عدد من أبناء الجامعة.





وطالب إدارة الجامعة بالبدء فورا في التواصل مع الجهات المعنية، ووافق فضيلته على تحمل الأزهر الشريف تكلفة إنشاء الكوبري.



