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ضبط مشرف معماري لتجميعه مٌدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:39 م
ضبط مشرف معماري لتجميعه مٌدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها
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هبة عبد الحفيظ
 

ضبطت الأجهزة الأمنية مشرف معماري في سوهاج بتهمة تجميع حوالات كبيرة من العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصري في السوق السوداء.

 

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها قيام المدعو "هيثم.ح.ع" بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدي بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو "هيثم.ح.ع"، سن 28 مشرف معماري ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين نقدًا أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أشهر طبقًا للفحص المستندي ثلاثة ملايين جنيه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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