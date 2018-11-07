مكة- السعودية| انهيار حوثي في 5 جبهات مشتعلة

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انهارت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تحت ضربات قوات الجيش الوطني، المسنودة بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات مران بصعدة المعقل الرئيس للحوثي والحديدة على ساحل اليمن الغربي، ودمت ومريس وجبن بالضالع جنوبا، وحرض بحجة، والملاجم بالبيضاء.

وفرضت القوات اليمنية المشتركة طوقا محكما على ميليشيات الحوثي من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية، ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار في الحديدة، وباتت على مشارف الميناء ولم يعد يفصلها عنه سوى نحو 5 كلم، حيث سلم العشرات من عناصر الميليشيات أنفسهم وألقوا أسلحتهم.

وأطلقت ميليشيا الحوثي سراح مئات السجناء المتهمين بجرائم جسيمة وجرائم إرهابية من السجن المركزي وبقية السجون بمدينة ذمار وأرسلتهم إلى جبهة الساحل الغربي، كما أكد مصدر أمني أن الميليشيات عقدت دورات ثقافية لنزلاء السجن المركزي بمحافظة ذمار خلال الأسبوعين الماضيين، وأجبرتهم على الانضمام إليها، وأصدر مفتي ما يسمى «الديار الحوثية» مطلع الأسبوع الحالي فتوى طائفية جديدة تدعو إلى الفتنة وتجيز اختطاف الأطفال بالقوة والزج بهم في حروبها العبثية.

واستكملت قوات الجيش اليمني تحرير مثلث عاهم الاستراتيجي بحجة ودخلت مديرية حرض، وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش حررت مناطق مورية والقفل، وصولا إلى مناطق التنابكة والقوابعة والسوالمة والمشايبة والتلال السود، كما تمكنت من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض، والذي كان يشكل خط إمداد للميليشيات.

وأتم الجيش اليمني تحرير مدينة «دمت القديمة» في إطار العملية العسكرية التي انطلقت أمس الأول، لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد عادل الشيبة، أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما نوعيا في مديرية جبن وأصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة من اتجاهات عدة، وأن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وفي المعقل الرئيس للحوثي تواصل قوات الجيش حصارها المحكم على منطقة مران بحيدان صعدة المعقل الرئيس للحوثي، في حين اتهم محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح الأمم المتحدة بنقل مدربين من إيران ومن حزب الله عبر طائراتها إلى صنعاء لمساعدة الميليشيات في التدريبات والخطط العسكرية، وقال إنها تنقل خبراء ومدربين إيرانيين ومن حزب الله إلى مطار صنعاء على أنهم تابعون لمنظمات حقوقية وإنسانية.

المصدر:- صحيفة مكة