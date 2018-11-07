السيطرة على حريق هائل في مصنع "لعب أطفال" بالإسكندرية

نشب حريق داخل مصنع احدى شركات لعب الاطفال كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه شرقي الإسكندرية، مما أدى لاحتراق محتوياته دون حدوث إصابات.



البداية، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع إحدى شركات لعب الاطفال " خاص " كائن بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم.



وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها، بالفحص تبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 350 مترا مربعا تقريبًا مكون من ثلاثة طوابق.



ونشوب الحريق بغرفتين أعلى سطح المصنع تستخدمان لحفظ الأحبار الخاصة بالطباعة، مما أدى لاحتراق محتوياتهما دون حدوث إصابات، بسؤال ا ا ا سن 38 مدير حسابات بالمصنع، مقيم منطقة ميامي دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الكهربائية بالغرفتين ولم يتهم احدا بالتسبب فى الحريق.



وتم إخطار الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

