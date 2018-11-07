مكتبة الإسكندرية تطلق حملة "مع بعض أقوى" للتوعية ضد السرطان

تطلق مكتبة الإسكندرية في 15 نوفمبر الجاري حملة توعية بسرطان الثدي والبروستاتا والرئه، بالتعاون مع جهات عدة، بينها الجمعية الدوالية للأورام، وذلك تحت شعار "مع بعض أقوى".



وتستهدف الحملة تسليط الضوء على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر لهذه الاورام حيث تضاء كل من مكتبة الاسكندرية وقلعة قايتباي وينظم ماراثون لمسافة خمسة كيلو مترات، من المكتبة إلى القلعة.



وقال الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام إن إجمالي عدد الحالات الجديدة من السرطان في مصر وصل إلى ١١٥ الف حالة سنويا، الأمر الذي يؤكد أهمية حملات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر، ويكفي أن نذكر أن كل ساعة تظهر ١٣ حالة سرطان جديدة في مصر .

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفاعليات بث رسائل توعية بالمرض إلى كافة أنحاء العالم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بما يعكس جهود مصر المستمرة وسعيها الدائم للقضاء على السرطان بصفة عامة وسرطان الثدي والبروستاتا بصفة خاصة .



وأضاف أن سرطان الثدي يمثل ٢٥ في المئة من إجمالي حالات السرطان الجديدة في مصر ويعتبر سرطان البروستاتا وسرطان الرئة الأكثر شيوعا عند الرجال.



وقال الغزالي: هذا العام سوف تتم إنارة مكتبه الاسكندريه باللون الأزرق للتوعيه بسرطان البروستاتا وقلعة قايتباي باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي، وسيقام ماراثون بينهما لمسافة 5 كم يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري للتأكيد على أن المؤسسات الحكومية، جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة والقطاع الخاص تسعى للقضاء على السرطانات التي يمكن الشفاء منها أو تجنب حدوثها، كما نجحت الجهود المبذولة من قبل في مواجهة فيروس سي .