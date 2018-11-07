قبل هذا الموعد.. "واتسآب" يلزم مستخدميه بالنسخ الاحتياطي لحفظ البيانات

أبرمت شركة واتس آب مع شركة جوجل إتفاقية تنص على عدم تخزين ملفات النسخ الاحتياطي لتطبيق واتس آب بخدمة جوجل السحابية درايف اعتبارا من 12 نوفمبر الجاري، حبسما أشارت له مجلة "بي سي فيلت" الألمانية.





ومن هنا يتعين على مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" بأجهزة أندرويد التحقق من ملفات النسخ الاحتياطي قبل هذا التاريخ، وإلا فإنهم قد يتعرضون لفقدان البيانات.





وأوضحت شركة واتس آب أن ملفات النسخ الاحتياطي، التي لم يتم تحديثها لفترة أطول من عام، فإنه سيتم حذفها من خدمة جوجل درايف تلقائيا، ولذلك يتعين على مستخدمي واتس آب إجراء عملية النسخ الاحتياطي يدويا وتحميلها على حساب جوجل درايف قبل هذا التاريخ، حتى يتم تحديث ملفات النسخ الاحتياطي الموجودة، وحتى يتم حمايتها من الحذف التلقائي.





ولكي يتمكن المستخدم من تحميل نسخة من ملفات النسخ الاحتياطي من تطبيق واتس آب على خدمة جوجل درايف، فإنه يتعين عليه استدعاء بند الدردشة “Chats” في إعدادات واتس آب، ثم يتم تحديد بند نسخ احتياطي للدردشة “Chat Backup”.



