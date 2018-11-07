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ضبط محاسب و6 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
ضبط محاسب و6 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محاسب، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

 

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو "عبدالحميد.ص.ف"، وعدد (6) آخرين مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام المدعو "حازم م.ا"، سن 28، محاسب لدى إحدى الجمعيات للخدمات الاجتماعية، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى الغربية، ومحكوم عليه وهارب في عدد (4) أحكام، بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة المنسوجات المستوردة مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه لم ينفذ ما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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