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ضبط 16 حالة اشتباه في حملة مكبرة بشارع فيصل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
ضبط 16 حالة اشتباه في حملة مكبرة بشارع فيصل
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هبة عبد الحفيظ
 

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع.

 

قاد الحملة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بالتنسيق مع مدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

 

وأسفرت الحملة في مجال البحث الجنائي، عن ضبط 16 حالة اشتباه، وفي المرافق، ضُبِطَ 52 كرسيا – 26 ترابيزة – 21 ماليكان – 8 موازين – غرزة شاي – 10 استاندات.

 

كما تمكنت الحملة في مجال المرور من ضبط سحب 7 رخص متنوعة - 6 نموذج 125 – 12 تصالح فوري، وتحررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق.

المزيد عن: شارع فبصل حملات أمنيه 16 مشتبها
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