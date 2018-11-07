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فراعنة السلة يفتتحون مشوارهم بالبطولة العربية أمام الجزائر اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
فراعنة السلة يفتتحون مشوارهم بالبطولة العربية أمام الجزائر اليوم
مصر والجزائر
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دينا نبيل
 

يلتقي اليوم الأربعاء المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفني، مع نظيره الجزائري، في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها رقم 23 والتي تقام خلال الفترة من 7 وحتى 17 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها صالة 2بأستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساءً، على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمدينة نصر.

تضم قائمة منتخبنا 12 لاعبا وهم "أحمد عادل - إبراهيم الجمال - أحمد مصطفى عمارة - وليد عبد الجواد - عمر طارق -  أحمد خلف (بيبو) - رامي إبراهيم -  إبراهيم خالد - يوسف شوشة - أنس أسامة - أيمن شوكت -  باسم الليثي

تشارك في البطولة 5 دول وهي: الامارات - السعودية - البحرين - مصر - الجزائر.

يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام استعدادًا للتصفيات النهائية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020 وسوف تقام التصفيات النهائية في انجولا نهاية نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
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