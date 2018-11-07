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19 طبيبا وطبيبة يحصلون على 4,7 مليون جنيه مستحقاتهم المتأخرة بالسعودية‎

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:58 ص
19 طبيبا وطبيبة يحصلون على 4,7 مليون جنيه مستحقاتهم المتأخرة بالسعودية‎
محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في حل شكوي مجموعة من الأطباء العاملين بإحدى المراكز الطبية بالسعودية، وحصولهم على رواتبهم المتأخرة لمدة 3 أشهر،  بلغت إجماليها ما يزيد عن مليون ريال سعودي، أى ما يوازى  قيمته 4 ملايين و750 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه الملحق العمالي ياسر غازي، إلى أن المكتب نجح في حل شكوى 19 طبيبا وطبيبة بإحدى المراكز الطبية بفرعي جدة، وخميس، مشيط، بالمملكة، وحصولهم على رواتبهم المتأخرة لمدة 3 أشهر، بلغت إجماليها ما يزيد عن مليون ريال سعودي، أى ما يوازى  قيمته 4 ملايين و750 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة الأطباء وحلها وديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، حيث تضمنت شكوى الأطباء تضررهم من عدم صرف رواتبهم عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر  2018 ، مما أخل بالتزاماتهم أمام احتياجات أسرهم خلال هذه الفترة خاصة مع دخول المدارس والجامعات بمصر، الأمر الذي سبب لهم ضرراً بالغاً.

وتواصل الملحق العمالي على الفور بإدارة المركز الطبية للحفاظ على مستحقات الأطباء وحصل على وعد بصرف كافة المتأخراتوتم حصولهم على كافة مستحقاتهم المتأخرة فى كلا الفرعين .

وقدم الأطباء جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة، متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساعدته القوية لهم في حصولهم على مستحقاتهم .

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