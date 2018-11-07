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"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية.. وتساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
الأرصاد تُحذر من الشبورة المائية.. وتساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)
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رقية جمال
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس خريفي لطيف جدًا على جميع أنحاء الجمهورية.

وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر خاصة من المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالكامل، وجميع محافظات الوجه البحري تختلف شدتها من مكان لأخر، مع سقوط أمطار على القاهرة يومي الجمعة والسبت.

وناشد، قائدي المركبات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحذر، واتباع تعليمات المرور بدقة، مع ترك مسافة كافية بينه وبين السيارة الذي أمامه، وخاصة قائدي سيارات المدارس حفاظًا على أرواح أبناءنا.
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