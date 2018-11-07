بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ممثلي كوريا الشمالية، والذي كان مقررا الأسبوع الجاري.

وقالت المتحدثة في بيان خطي: "لقاء وزير الخارجية بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية، والذي كان مقررا الأسبوع الجاري في نيويورك، سيعقد في وقت لاحق، سنجتمع معا عندما تسمح جداول عمل الطرفين والحوار مازال مستمرا".

ولم تذكر أسباب إلغاء اللقاء، الذي كان سيعقد مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، يوم 8 نوفمبر، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا، أنه خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحرز تقدما في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الطريق في هذا الاتجاه طويل.

وفي سياق آخر، يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة المركزية الكورية للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية في بيونغ يانغ: "تحسن العلاقات والعقوبات لا يتوافقان، الولايات المتحدة تعتقد بأن عقوباتها وضغوطها التي تتحدث عنهما كثيرا ستقود إلى نزع الأسلحة النووية. لا نستطيع منع أنفسنا من السخرية من هذه الفكرة الحمقاء".

ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.