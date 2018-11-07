ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى
بومبيو
طباعة
وكالات
 

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ممثلي كوريا الشمالية، والذي كان مقررا الأسبوع الجاري.

 

وقالت المتحدثة في بيان خطي: "لقاء وزير الخارجية بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية، والذي كان مقررا الأسبوع الجاري في نيويورك، سيعقد في وقت لاحق، سنجتمع معا عندما تسمح جداول عمل الطرفين والحوار مازال مستمرا".

 

ولم تذكر أسباب إلغاء اللقاء، الذي كان سيعقد مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، يوم 8 نوفمبر، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا، أنه خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحرز تقدما في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الطريق في هذا الاتجاه طويل.

 

وفي سياق آخر، يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.

 

وقالت الوكالة المركزية الكورية للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية في بيونغ يانغ: "تحسن العلاقات والعقوبات لا يتوافقان، الولايات المتحدة تعتقد بأن عقوباتها وضغوطها التي تتحدث عنهما كثيرا ستقود إلى نزع الأسلحة النووية. لا نستطيع منع أنفسنا من السخرية من هذه الفكرة الحمقاء".

 

ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.

المزيد عن: كوريا الشمالية بومبيو امريكا اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 9:50:12 AM