اختاري الطرحة الطويلة يوم الزفاف لإطلالة ملكية جذابة (صور)

تريدين الظهور بإطلالة مختلفة يوم الزفاف، عليكِ بارتداء الطرحة الطويلة لإطلالة ملكية وجذابة.





وتتميز الطرحات الطويلة بأنها تتناسب مع مختلف موديلات فساتين الزفاف، سواء الفساتين المنفوشة أو بالقصّات البسيطة.





وقد برزت العديد من موديلات طرحات العروس الطويلة في أسبوع العروس بنيويورك لموسم خريف 2019، لتستوحي منها التصميم الأنسب لفستانك.





يمكن أن تختاري الطرحة التول الطويلة والمزينة بالورود مع فستان زفاف ناعم بقصّة بسيطة، مثل فستان زفاف Alexandra Grecco.





ومع الفستان المزين بتطريزات يدوية أو فصوص برّاقة، يفضل اختيار طرحة تول بسيطة ومن دون تفاصيل مثل طرحات Chantal Romano.





ولإطلالة فخمة، اختاري الطرحة بنفس تطريزات أو زخارف الفستان، فهذا ما قدمه العديد من المصممين في فساتين زفاف 2019، حيث تتناغم الطرحة مع الفستان وكأنهما قطعة واحدة، مثل فساتين زفاف إيلي صعب Elie Saab، وفساتين زفاف زهير مراد Zuhair Murad.





وتعتبر الطرحات المزينة بالورود، من أجمل التصاميم التي تضيف للعروس لمسة أنثوية ناعمة، وقد قدمتها المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra مع فستان زفاف ستان بسيطة، حيث اعتمدت العارضات طرحات تول طويلة مزينة بالورود الملونة.



