عاجل - السعودية | "STC" تعلن خطة تمكين الخدمات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، عن قيمة تكاليف الجرائم الإلكترونية عالميًا، مشيرًا إلى أنها تصل لنحو 575 مليار دولار سنويًا، وأكد في الوقت نفسه أن "72% من الاختراقات الإلكترونية سببها الأخطاء البشرية".

وأوضح (خلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر السادس لحلول أمن المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018 بالرياض) حرص "STC" على بناء القدرات والاستثمار في تهيئة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالتزامن مع تسارع نمو الخدمات الرقمية في المملكة.

ولفت الناصر (أثناء المؤتمر الذي يضم منافسات هاكاثون، سايبر سيبر، وينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) إلى أهمية التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والوصول إلى اقتصاد رقمي قوي وتمكين الخدمات الرقمية.

وبيَّن أن "الاتصالات السعودية تؤدي دورًا محوريًا لتحقيق هذه الرؤية كممكن للخدمات الرقمية عبر ضمان سرعات عالية من الإنترنت عبر الجيل الرابع والألياف البصرية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير حلول ومخرجات من خلال تحليل البيانات المؤسسية والحوسبة السحابية ومنصات إنترنت الأشياء".

وأكد أن الاتصالات السعودية خَطَت خطوات الكبيرة في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الاستثمار في تمكين القدرات لتأمين البنية التحتية التقنية، وعقد الشراكات مع كبرى الشركات والمنظمات المتخصصة في الأمن السيبراني في العالم، بهدف "أن نكون قادة ومركزًا للتميز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الثقة في شركة الاتصالات السعودية والحفاظ على الأمن في المملكة".

وقال المهندس ياسر السويلم (مدير عام أمن المعلومات بشركة الاتصالات السعودية): "نسعى إلى الاستمرار في تعزيز الأمن الإلكتروني للبنية التحتية لمجموعة الاتصالات السعودية لحماية بيانات عملائنا وتوفير تجربة رقمية آمنة لهم، عبر الاتفاقات الثنائية مع الشركات المختصة في تحليل البيانات السيبرانية الضخمة والاستفادة منها لتوفير معلومات التهديدات الإلكترونية من خلال المنصات التفاعلية في الوقت المناسب وبالصيغة الفعالة".

وأشار فهد الجطيلي (نائب الرئيس للأمن السيبراني في شركة STC) أن "نسبة النمو المتوقع في سوق الأمن السيبراني بالسعودية تقدر بـ8% خلال العام المقبل 2019 وأن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ نحو 1.5 مليار ريال سعودي وفق احصاءات شركات متخصصة في أبحاث التسويق خلال العام 2018".

وشارك في منافسات هاكاثون "سايبر سيبر" أكثر من 150 طالبًا وطالبة من مختلف جامعات المملكة، وتهدف المنافسات لزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتطوير مهارات الطلاب والطالبات للوصول لمستويات احترافية في هذا المجال.

المصدر:- صحيفة عاجل