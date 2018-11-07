مدرب يوفنتوس يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد

صرح ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس برغبته بالفوز على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء والعبور إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا لتحقيق أول أهدافهم في البطولة.

وقال أليجري في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد، غدًا يمكننا الوصول إلى أول أهدافنا وهو التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا ما يهم هو الوصول إلى شهر مارس ونحن في حالة جيدة وبمقدمة جميع المنافسات".

وأضاف: "ماندزوكيتش بحالة جيدة، فقط سيغيب دوجلاس كوستا وبيرنارديسكي وإيمري كان ومويس كين".

وتابع : "سيكون علينا اللعب بشكل أفضل عن المباراة التي لعبناها في مانشستر، المنافس فريق يمكنه أن يكون خطيرا في أي لحظة بالمباراة، لديه السرعات مع وجود مارسيال، راشفورد وأليكسيس سانشيز".

وواصل : "لم أحسم قراري بشأن الدفع ببليز ماتويدي غدا، هو لديه الروح القتالية حتى إن لم يكن بكامل جاهزيته. سامي خضيرة متاح وجاهز للمباراة، ماندزوكيتش لاعب مهم لنا وكونه متاحًا فهو مفتاح لنا".

واختتم أليجري تصريحاته قائلاً : "أنا واثق من أن كريستيانو سيلعب غدًا، فهو قد لعب بطريقة ما مباراة واحدة بدوري الأبطال ونجح في أن يصنع هدفاً، أتمنى غداً أن يسجل".