تغيير في ملامح منة شلبي يصدم محبيها.. والجمهور: "كبرت أوي" (صورة)

وبدت في الصورة إلى جانب الفنانة إيمي سمير غانم، ولفتت الأنظار بالتغيير الذي طرأ على وجهها

صدمت الممثلة المصرية منة شلبي متابعيها بأحدث إطلالاتها. إذ انتشرت لها مؤخراً صورة ظهرت فيها بملامح لم يعتدها هؤلاء.

وركّزت تعليقات المتابعين على أنها تبدو أكبر سناً مما هي عليه في الواقع.





وشددوا على ظهور علامات التعب على بشرتها وفي محيط عينيها.





وأعربوا عن دهشتهم لذلك وكتبوا: "منة شلبي مكنتش كده" و"منة شلبي مبين عليها كبرانة" و"أنا معرفتش منة شلبي هي شكلها اتغير، هي كبرت أوي".







