ريهانا ترفض استخدام أغانيها في حملة ترامب!

وقالت ريهانا عبر حسابها على تويتر: "لا أنا ولا أحد من جمهوري.. لن نكون في، ولا بالقرب، من الحملات الانتخابية التراجيدية"

وكتب فيليب على تويتر: "لقد قيل هذا بالفعل مليون مرة، وهذه مرة أخرى بعد المليون- إن مسيرات (اجتماعات) ترامب لا تشبه أي شيء في السياسة، وتصدح الآن أغنية ريهانا "Don't Stop the Music"، في تشاتانوغا، أثناء إلقاء المساعدين للحشود بقمصان مجانية عليها صورة ترامب، مثل اللعب في كرة، الجميع يحب ذلك".





ويبذل ترامب جهوده في هذه الانتخابات النصفية في عقد مسيرات واجتماعات في عدة ولايات أمريكية، لدعم مرشحي الجمهوريين في انتخابات الكونغرس التي ستجري في 6 نوفمبر.



