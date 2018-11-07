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الترجي يعلن جاهزية نجميه لموقعة الأهلي الإفريقية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
الترجي يعلن جاهزية نجميه لموقعة الأهلي الإفريقية
الاهلي والترجي
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الفجر الرياضي
 

تأكد جاهزية الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني لاعبا الترجي التونسي، للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

 

وأبلغ لجهاز الطبي للترجي،  برئاسة الدكتور ياسين بن أحمد، المدرب معين الشعباني، بجاهزية الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني، للمشاركة أمام الاهلي في اياب النهائي الافريقي.

 

وكان الثنائي قد غاب عن لقاء الذهاب ببرج العرب الذي خسره الترجي 3 ـ 1، بسبب الإصابة.

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