الترجي يعلن جاهزية نجميه لموقعة الأهلي الإفريقية

تأكد جاهزية الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني لاعبا الترجي التونسي، للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأبلغ لجهاز الطبي للترجي، برئاسة الدكتور ياسين بن أحمد، المدرب معين الشعباني، بجاهزية الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني، للمشاركة أمام الاهلي في اياب النهائي الافريقي.

وكان الثنائي قد غاب عن لقاء الذهاب ببرج العرب الذي خسره الترجي 3 ـ 1، بسبب الإصابة.