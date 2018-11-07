قبل موقعة الليلة.. تعرف على تاريخ لقاءات الإسماعيلي ووادي دجلة بالدوري

يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري العام الممتاز.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ لقاءات الإسماعيلي ووادي دجلة على النحو التالي:

تقابلا 12 مباراة فاز الإسماعيلى فى 6 وتعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات .. سجل الدراويش 14 هدفًا ومنى مرماه 10 أهداف.

وجاءت مبارياتهم على النحو التالى ..

* موسم 2010 / 2011

– 3 ديسمبر 2010 الجولة الـ 13 .. الإسماعيلى 1 / صفر وادى دجلة

– 3 يوليو 2011 الجولة الـ 28 .. وادى دجلة 2 / 1 الإسماعيلى

* موسم 2013 / 2014

– 2 فبراير 2014 الجولة الـ 7 .. الإسماعيلى 1 / 2 وادى دجلة

– 22 أبريل 2014 الجولة الـ 18 .. وادى دجلة صفر / 2 الإسماعيلى

* موسم 2014 / 2015

– 6 نوفمبر 2014 الجولة الـ 8 .. الإسماعيلى 2 / 1 وادى دجلة

– 28 أبريل 2015 الجولة الـ 27 .. وادى دجلة 1 / صفر الإسماعيلى

* موسم 2015 / 2016

– 24 يناير 2016 الجولة الـ 16 .. الإسماعيلى صفر / 1 وادى دجلة

– 30 يونيه 2016 الجولة الـ 33 .. وادى دجلة صفر / 2 الإسماعيلى

* موسم 2016 / 2017

– 5 ديسمبر 2016 الجولة الـ 13 .. الإسماعيلى 1 / 1 وادى دجلة

– 25 مايو 2017 الجولة الـ 30 .. وادى دجلة صفر / صفر الإسماعيلى

* موسم 2017 / 2018

– 29 نوفمبر 2017 الجولة الـ 11 .. وادى دجلة 1 / 2 الإسماعيلى

– 28 أبريل 2015 الجولة الـ 27 .. الإسماعيلى 2 / 1 وادى دجلة

15 لاعبًا أحرزوا 24 هدفًا فى مباريات الإسماعيلى ودجلة يتصدرهم ” القيصر ”

يتصدر حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى الحالى، قائمة هدافى مباريات فريقه ضد وادى دجلة برصيد 4 أهداف، وذلك خلال منافسات الدورى العام منذ صعود النادى الدجلاوى موسم 2010 / 2011.

وسجل 15 لاعبًا من الفريقين 24 هدفًا خلال 6 مواسم شهدت 12 مباراة بينهما والتى جاءت على النحو الآتى ..

من الإسماعيلى ..

حسنى عبدربه ” 4 أهداف ” – جون آنطوى ” 3 أهداف ” – إبراهيم حسن والكولومبى دييجو كالديرون ” هدفين ” – عمرو السولية ومحمود حمد وشكرى نجيب ” هدف ”

من وادى دجلة ..

محمد عبد الواحد ومحمد هلال ” هدفين ” – أحمد شمامة ووائل عبد الفتاح وحسام عرفات ودودى الجباس وباتريك مالو وأسامه العزب ” هدف “