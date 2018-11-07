بانتظار "كارتيرون".. 4 مصريين وأجنبي وحيد في قائمة مدربي الأهلي الفائزين بدوري أبطال إفريقيا

يتطلع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لتسجيل اسمه بحروف من ذهب في قائمة مدربي الأحمر الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء الجمعة القادمة على ملعب "رادس" في إياب نهائي البطولة القارية.

وسبق وتوج "كارتيرون" بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2015 رفقة فريق مازيمبي الكونغولي، ويتطلع لحصد اللقب للمرة الثانية خلال مشواره التدريبي، ولكن هذه المرة مع النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي وصاحب التاريخ العريق.

ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حصد اللقب 8 مرات أعوام (1982-1987-2001-2005-2006-2008-2012-2013)، وذلك تحت قيادة 5 مدربين (4 مصريين - 1 أجنبي)

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائمة مدربي الأهلي الفائزين بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا:-

1- محمود الجوهري:

المدير الفني السابق لمنتخب مصر وشيخ المدربين العرب الجنرال محمود الجوهري كان أول مدرب يقود الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1982 على حساب فريق اشانتي كوتوكو الغاني.

2- أنور سلامة:

اللقب الإفريقي الثاني للأهلي كان بقيادة فنية مصرية أيضًا للمدرب المخضرم أنور سلامة، حيث قاد الفريق لحصد اللقب القاري عام 1987 علي حساب فريق الهلال السوداني.

3- مانويل جوزيه:

المدرب البرتغالي مانويل جوزيه أحد أفضل المدربين في تاريخ الاهلي والكرة المصرية حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي 4 مرات أعوام 2001، 2005، 2006، 2008 وهو رقم قياسي صعب تحطيمه مستقبلًا.

4- حسام البدري:

حصد حسام البدري مدرب الأهلي السابق لقب دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر عام 2012 على حساب فريق الترجي التونسي.

5- محمد يوسف:

آخر مدرب حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي هو محمد يوسف وقاد الفريق للتتويج باللقب القاري عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.