جيمس ميلنر يعلق على خسارة ليفربول من النجم الأحمر

صرح جيمس ميلنر نجم ليفربول الإنجليزي بعد خسارة الريدز أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا بأنهم عانوا أثناء اللقاء من الملعب ولم يستطيعوا الظهور بشكل جيد.

وقال ميلنر في تصريحات لفضائية بي تي سبورت :"عانينا من بعض الأمور داخل الملعب، لم نستطع الظهور بشكل جيد في بداية اللقاء".

وأضاف : "عندما لا تبدأ بشكل جيد، فأنت ستحصل على العقاب بعد ذلك، أعتقد أن رد الفعل كان جيدًا في الشوط الثاني، النجم الأحمر حصل على بعض الفرص ونجح في هز الشباك مرتين".

واختتم ميلنر تصريحاته قائلاً: "قاتلنا حتى النهاية، الأجواء هنا كانت رائعة بالنسبة للنجم الأحمر، يمكننا هزيمة نابولي وباريس سان جيرمان في آخر جولتين من دور المجموعات".