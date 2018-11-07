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باسم مرسي: لم أعرض نفسي على الزمالك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
باسم مرسي: لم أعرض نفسي على الزمالك
باسم مرسي
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب باسم مرسي نجم لاريسا اليوناني عن أمله بفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم وأكد أنه في حالة رغبة الفريق الأبيض في عودته فسيعود.

 

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " جمهور الزمالك كبير في مصر وعظيم وأتمنى فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم".

 

واختتم: " لم أعرض نفسي على الزمالك وهي وجهات نظر بالنسبة لهم إذا رغبوا في التعاقد معي فسأعود على الفور".

 

المزيد عن: لاريسا رياضة باسم مرسي الزمالك الاخبار لرياضة اخبار الرياضة
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