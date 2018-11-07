عاجل.. تفاصيل السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية وإصابة 4 طالبات بـ"قنا"
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:23 صبسام عبدالحميد
تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الدفاع المدني بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق نشب في سكن طالبات بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وذلك إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في إصابة 4 طالبات بحالة اختناق وانهيار عصبي.
وتلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا إخطارا من الدكتور خالد يوسف، رئيس مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من آيه عبده، 21 سنة، وإيمان عادل عبدالرسول، 20 سنة، والهام حمادة، 19 سنة، وشفاء عبد ربه، 21 سنة، بحالة اختناق وصدمة عصبية نتيجة حريق بالمنزل المقيمين به بمنطقة المساكن بمدينة قنا وذلك إثر ماس كهربائي.
وتلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا إخطارا من الدكتور خالد يوسف، رئيس مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من آيه عبده، 21 سنة، وإيمان عادل عبدالرسول، 20 سنة، والهام حمادة، 19 سنة، وشفاء عبد ربه، 21 سنة، بحالة اختناق وصدمة عصبية نتيجة حريق بالمنزل المقيمين به بمنطقة المساكن بمدينة قنا وذلك إثر ماس كهربائي.
وتم نقل المصابات إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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