وزيرة التخطيط: إصلاح التعليم خطوة جوهرية في بناء الشخصية المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن إصلاح التعليم خطوة جوهرية في بناء الشخصية المصرية.



وأضافت "السعيد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم 2018، أن الحكومة والدولة المصرية بالكامل تساند في إصلاح العملية التعليمية.



وتابعت: "نحتاج ثقة أولياء الأمور لأنهم عنصر دائم لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة".

