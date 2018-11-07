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"محلية البرلمان" ترد على تسريبات زيادة أسعار النظافة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:19 ص
محلية البرلمان ترد على تسريبات زيادة أسعار النظافة
أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان
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نعيم يوسف
 
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، إن التسريبات التي تم نشرها على القانون الخاص بالنظافة، تناول فقط دفع الرسوم، دون باقي التفاصيل وهذا ليس حقيقي.

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن أخر نقطة في ملف التطوير ستكون الرسوم التي سيتم تحصيلها من المواطن، وسيكون هناك تحريك سعر وليس زيادة السعر.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الملف تم تناوله من البرلمان بشكل جاد، ويبحث عن حل مستدام، و"الكرة الآن في ملعب الحكومة أن تنقل ما تم الاتفاق عليه وتضع له جداول زمنية على أرض الواقع".

وشدد على أنه سيكون هناك عدالة في التحصيل بمعنى أنه سيتم التحصيل من ميسور الحال بالقدر الملائم، ومحدودي الدخل في هذا الملف لن يتم القرب منهم بأي شكل من الأشكال، لا هيتم تحميلهم أي شئ.
المزيد عن: نشره مجلس النواب النظافة البرلمان
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