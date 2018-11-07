عاجل.. 9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجي في النهائى الإفريقي
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن القنوات الناقلة للمباراة التي ستجمع الترجي التونسى مع الأهلى المصري فى إياب الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا.
9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجي في النهائى الإفريقي
وأشار كاف إلى أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المرتقبة،
منهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية.
وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالى:
- قناة ORTB
من بنين.
- قناة RTB
من بوركينا فاسو.
- قناة CRTV
من الكاميرون.
- قناة RTI
من كوت ديفوار.
- قناة TGB
من غينيا الإستوائية.
- قناة ORTM
من مالى.
- قناة RTNC
من جمهورية الكونغو.
- قناة RTS
من السنغال.
- قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.
*جميع القنوات على تردد 12437 أفقى الخاص بالباقة الأفريقية
المفتوحة على قمر ياه سات.
*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى،
10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.
وتمتلك شبكة "بى إن سبورتس" حق بث المباراة في
منطقة الشرق الأوسط، فى الوقت الذى يصل فيه بث القنوات التسعة للمنطقة العربية.
وفاز الأهلي على نظيره الترجى، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد،
فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية، على استاد الجيش ببرج العرب، فى ذهاب نهائى
دورى أبطال إفريقيا.
ويحتاج الأهلى فى لقاء العودة، يوم الجمعة المقبلة، للفوز
بأى نتيجة أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التتويج باللقب الإفريقى
التاسع.