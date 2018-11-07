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أول تعليق لـ مي عمر على واقعة احراجها كريم قاسم بعد محاولته تقبيلها في مهرجان الجونة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
أول تعليق لـ مي عمر على واقعة احراجها كريم قاسم بعد محاولته تقبيلها في مهرجان الجونة
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مريم الشريف
 

أكدت الفنانة مى عمر، أنها لا تحب مبادلة زملائها الشباب القبلات عند مصافحتهم، لافتة إلى أن هذا سبب تصرفها تجاه الفيديو الذي جمعها الفنان كريم قاسم وظهرت خلاله وهي تبعتد عنه أثناء محاولته تقبيلها. 

ومن ناحية آخرى، كشفت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أن زوجها المخرج محمد سامى، لو غضب منها أو تعصب قليلًا، فانها تقابل الموقف بالبكاء ليس أكثر. 
المزيد عن: مي عمر مصافحة قبلات حفلة 11 الفجر الفني
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