أول تعليق لـ مي عمر على واقعة احراجها كريم قاسم بعد محاولته تقبيلها في مهرجان الجونة
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:59 صمريم الشريف
أكدت الفنانة مى عمر، أنها لا تحب مبادلة زملائها الشباب القبلات عند مصافحتهم، لافتة إلى أن هذا سبب تصرفها تجاه الفيديو الذي جمعها الفنان كريم قاسم وظهرت خلاله وهي تبعتد عنه أثناء محاولته تقبيلها.
ومن ناحية آخرى، كشفت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أن زوجها المخرج محمد سامى، لو غضب منها أو تعصب قليلًا، فانها تقابل الموقف بالبكاء ليس أكثر.
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