أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 6-11-2018

رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين



تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.