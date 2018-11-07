أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 6-11-2018
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
السيسي: لم يعترض أحد على الصعوبات المعيشية التي صادفتهم نتيجة الإجراءات الإصلاحية (فيديو)
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يخرج أحد للاعتراض على الصعوبات المعيشية الكبيرة التى صادفتهم نتيجة هذه الإجراءات.
حقيقة صرف سنة مكافأة لموظفي الكهرباء
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة صرف سنة مكافأة لموظفي الكهرباء.
واشنطن تكشف حقيقة إسقاط الجنسية عن المواليد الأجانب
علق ناثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية إسقاط الجنسية عن المواليد الأجانب على أراضي الولايات المتحدة، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد تغييرات بالسياسة والقانون الأمريكي فى هذا الشأن".
السيسي لـ شباب مصر والعالم: اجعلوا الحلم سبيلكم والعمل بإخلاص وسيلتكم (فيديو)
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعظم النجاحات تبدأ بفكرة تتحول إلى حقيقية بالهزم، لذلك أجدد النصيحة لشباب مصر والعالم بأن يجعلوا الحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم.
السيسي: الرئيس السوداني أصر على المشاركة في منتدى شرم الشيخ رغم مشغولياته (فيديو)
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر شباب العالم للشباب، لافتًا إلى أن "البشير" أصر على المشاركة في المنتدى رغم مشغولياته الكثيرة.
وزيرة التخطيط: وجود السيدة الأولى في جلسات اليوم بمنتدى شباب العالم يؤكد على فكر الرئيس
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن وجود السيدة الأولى، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الخاصة بالمساواة بين الجنسين اليوم بمنتدى شباب العالم، كان تأكيدًا على فكر الرئيس تجاه المرأة.
الرئيس السيسي يُعلن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 (فيديو)
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.
خلال حفل الختام.. منتدى شباب العالم يعرض فيلما تسجيليًا عن المؤتمر (فيديو)
شهدت فعاليات ختام منتدى شباب العالم 2018 في شرم الشيخ، عرض فيلمًا تسجيليًا عن المنتدى.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يخرج أحد للاعتراض على الصعوبات المعيشية الكبيرة التى صادفتهم نتيجة هذه الإجراءات.
حقيقة صرف سنة مكافأة لموظفي الكهرباء
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة صرف سنة مكافأة لموظفي الكهرباء.
واشنطن تكشف حقيقة إسقاط الجنسية عن المواليد الأجانب
علق ناثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية إسقاط الجنسية عن المواليد الأجانب على أراضي الولايات المتحدة، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد تغييرات بالسياسة والقانون الأمريكي فى هذا الشأن".
السيسي لـ شباب مصر والعالم: اجعلوا الحلم سبيلكم والعمل بإخلاص وسيلتكم (فيديو)
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعظم النجاحات تبدأ بفكرة تتحول إلى حقيقية بالهزم، لذلك أجدد النصيحة لشباب مصر والعالم بأن يجعلوا الحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم.
السيسي: الرئيس السوداني أصر على المشاركة في منتدى شرم الشيخ رغم مشغولياته (فيديو)
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر شباب العالم للشباب، لافتًا إلى أن "البشير" أصر على المشاركة في المنتدى رغم مشغولياته الكثيرة.
وزيرة التخطيط: وجود السيدة الأولى في جلسات اليوم بمنتدى شباب العالم يؤكد على فكر الرئيس
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن وجود السيدة الأولى، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الخاصة بالمساواة بين الجنسين اليوم بمنتدى شباب العالم، كان تأكيدًا على فكر الرئيس تجاه المرأة.
الرئيس السيسي يُعلن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 (فيديو)
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.
خلال حفل الختام.. منتدى شباب العالم يعرض فيلما تسجيليًا عن المؤتمر (فيديو)
شهدت فعاليات ختام منتدى شباب العالم 2018 في شرم الشيخ، عرض فيلمًا تسجيليًا عن المنتدى.
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