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"حماية المستهلك": توزيع مطبوعات بكل اللغات في شرم الشيخ لتوعية السائح بسياسية الاستبدال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
حماية المستهلك: توزيع مطبوعات بكل اللغات في شرم الشيخ لتوعية السائح بسياسية الاستبدال
اللواء راضي عبد المعطي - رئيس جهاز حماية المستهلك
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كساب أحمد
 
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بإنشاء مبادرة لحماية المستهلك السائح والمستثمر على هامش منتدى شباب العالم لضبط المنظومة الاستهلاكية التي تعود بالخير على المواطن والسائح والمستثمر.

وتابع عبد المعطي، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الجهاز قام بتوزيع مطبوعات توعوية بسياسية الاسترجاع والاستبدال بكل اللغات في المطارات والفنادق والقرى السياحية، وتم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل توعية لكي المتواجدين في محافظة جنوب سيناء..

ولفت إلى أن الجهاز قام بالمرور على كافة المحلات للتأكد من وجود المطبوعات التوعوية للمستهلك، لافتًا إلى أن رد فعل السياح كان إيجابية تجاه هذه المبادرة.
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