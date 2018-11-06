صدى- السعودية | الأمن يضبط مرتكب جرائم السرقة والنشل داخل المطاعم بمكة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، شخصًا بعد قيامه بعدة عمليات سرقة ونشل داخل المطاعم.

وتفصيلًا، ورد إلى الجهات الأمنية عدة بلاغات عن تعرّض أشخاصًا إلى السرقة والنشل، أثناء تواجدهم في المطاعم، فبدأت في جمع المعلومات وتتبع خيوط القضية.

واكتشفت الأجهزة الأمنية، أن هذا الشخص يدخل المطعم ويقوم بعمل جولة استكشافية ويسرق أي مقتنيات يغفل عنها أصحابها، ومن مغادرة المطعم.

ونجحت في إعداد كمين وضبط الشخص، ومن ثم تم إعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

المصدر: صحيفة صدى