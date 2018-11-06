صدى- السعودية | الأمن يضبط مرتكب جرائم السرقة والنشل داخل المطاعم بمكة
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:57 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، شخصًا بعد قيامه بعدة عمليات سرقة ونشل داخل المطاعم.
وتفصيلًا، ورد إلى الجهات الأمنية عدة بلاغات عن تعرّض أشخاصًا إلى السرقة والنشل، أثناء تواجدهم في المطاعم، فبدأت في جمع المعلومات وتتبع خيوط القضية.
واكتشفت الأجهزة الأمنية، أن هذا الشخص يدخل المطعم ويقوم بعمل جولة استكشافية ويسرق أي مقتنيات يغفل عنها أصحابها، ومن مغادرة المطعم.
ونجحت في إعداد كمين وضبط الشخص، ومن ثم تم إعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
المصدر: صحيفة صدى
المزيد عن: مكة المكرمة مطاعم محمد بن سلمان ضبط سلمان سارقي المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الأجهزة الأمنية اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية