مي عمر: "دخولي مجال التمثيل بالواسطة مش عيب"







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "جوزي المخرج محمد سامي بيقولى إني موهوبة جدًا، ودربني قبل التمثيل وأنا حصرت على حصولي على كورسات تمثيل فيما بعد".









قالت الفنانة مي عمر، إنها معترفة بأن دخولها مجال التمثيل اعتمد على الواسطة، مؤكدًة أنها لا ترى أدنى عيب في ذلك.