مي عمر: "كنت بتكسف أقول عايزة أمثل"
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:53 ممريم الشريف
كشفت الفنانة مي عمر، عن أنها كانت تخجل في الإفصاح أمام أي شخص عن رغبتها في دخول مجال التمثيل، لافته إلى أنها كانت تتوقع السخرية من أمنيتها في أن تصبح ممثلة.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، أنها بدأت تمثيل على مسرح الجامعه، موضحة أنها شعرت بهذه الموهبه منذ كانت فى الثانوية العامة.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، أنها بدأت تمثيل على مسرح الجامعه، موضحة أنها شعرت بهذه الموهبه منذ كانت فى الثانوية العامة.
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