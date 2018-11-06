مي عمر: محمد سامي لو مش جوزي كان هيبقى دخولي التمثيل أصعب
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:51 ممريم الشريف
أكدت الفنانة مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي له الفضل عليها في دخولها عالم التمثيل، لافته إلى أنها كانت تنزعج فى البداية حينما تجتهد في شخصية ثم يقال نجحت بسبب زوجها.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "محمد سامي لو مش جوزي كان الموضوع هيبقى أصعب".
وأضافت خلال لقائها في برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "محمد سامي لو مش جوزي كان الموضوع هيبقى أصعب".
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